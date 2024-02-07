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Турецкие политики поздравили Ильхама Алиева

Турецкие политики поздравили Ильхама Алиева Бывший министр иностранных дел Турции, глава делегации парламента этой страны в НАТО Мевлют Чавушоглу опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием Ильхама Алиева на пост главы государства
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 23:22
Турецкие политики поздравили Ильхама Алиева

Бывший министр иностранных дел Турции, глава делегации парламента этой страны в НАТО Мевлют Чавушоглу опубликовал поздравление в связи с проведением внеочередных президентских выборов в Азербайджане и переизбранием Ильхама Алиева на пост главы государства.

Как сообщает Report, пост опубликован в соцсети "Х".

"Поздравляю Ильхама Алиева, победившего на выборах президента, которые прошли при высокой явке избирателей на всех землях Азербайджана, включая освобожденный от оккупации Карабах. Под его руководством наши азербайджанские братья продолжат одерживать многочисленные победы", - написал М.Чавушоглу".

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган также опубликовал поздравительный пост.

"Поздравляю Ильхама Алиева, переизбранного на пост главы государства на прошедших в Азербайджане президентских выборах. Желаю, чтобы результаты этих выборов, прошедших на всей территории Азербайджана, включая Карабах и Восточный Зангезур, освобожденные после 30 лет оккупации, пошли во благо братского азербайджанского народа и всего тюркского мира" - написал Оган.

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Версия на английском языке Turkish politicians wish success to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Türkiyə siyasətçiləri İlham Əliyevə uğurlar arzulayıblar

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