Торговый посланник премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон прибудет в Азербайджан 31 мая.

Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон примет участие на ежегодной международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая пройдет в Баку на следующей неделе.

Целью визита является укрепление отношений с правительством страны, а также азербайджано-британского торгового сотрудничества, как в сфере нефти и газа, так и других приоритетных сферах - финансах, образовании, инфраструктуре, здравоохранении, ИКТ, безопасности и др.

Визит завершится 6 июня.

Отметим, что 23-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas 2016 пройдет в Баку с 1 по 4 июня.