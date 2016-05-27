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    Торговый посланник премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан

    Баронесса Эмма Николсон примет участие на ежегодной международной выставке Caspian Oil&Gas в Баку

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Торговый посланник премьер-министра Великобритании  в Азербайджане баронесса Эмма Николсон прибудет в Азербайджан 31 мая.

    Как сообщили Report в посольстве Великобритании в Азербайджане, баронесса Эмма Николсон примет участие на ежегодной международной выставке "Нефть и Газ Каспия", которая пройдет в Баку на следующей неделе.

    Целью визита является укрепление отношений с правительством страны,  а также  азербайджано-британского торгового сотрудничества, как в сфере нефти и газа, так и других приоритетных сферах - финансах, образовании, инфраструктуре, здравоохранении, ИКТ, безопасности и др. 

    Визит завершится 6 июня.

    Отметим, что 23-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas 2016 пройдет в Баку с 1 по 4 июня. 

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