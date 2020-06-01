Супруга посла Украины в Азербайджане посетила Национальный центр онкологии

В День защиты детей - 1 Июня супруга посла Украины в Азербайджанской Республике Людмила Гребениченко посетила Национальный центр онкологии в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Супруга посла ознакомилась с условиями пребывания больных детей и работой коллектива, а также с современным оборудованием, используемым Центром.

Людмила Гребениченко передала онкобольным детям подарки, специально подготовленные посольством Украины в Азербайджане по случаю Дня защиты детей, и пожелала им скорейшего выздоровления.

"Указанная акция посольства, как и сдача крови сотрудниками и членами семей диппредставительства для больных талассемией детей (24.03.2020) (https://azerbaijan.mfa.gov.ua/news/posolstvo-ukrayini-peredaye-diplomatichnij-chelendzh-haj-dobro-prodovzhuyetsya) - наше проявление солидарности с Азербайджанской Республикой в борьбе со страшными детскими заболеваниями", - говорится в сообщении посольства.