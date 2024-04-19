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Страны G7 призвали Азербайджан и Армению придерживаться мирного процесса

Страны G7 призвали Азербайджан и Армению придерживаться мирного процесса Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 15:18
Страны G7 призвали Азербайджан и Армению придерживаться мирного процесса

Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ.

Как сообщает Report , об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "семерки" по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

"Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в тексте документа.

Страны "семерки" подчеркнули, что дальнейшая эскалация ситуации в регионе была бы неприемлема и выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США.

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Версия на английском языке G7 countries call on Azerbaijan, Armenia to adhere to peace process
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Azərbaycan və Ermənistanı sülh prosesinə sadiq olmağa çağırıb

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