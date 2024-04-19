Страны G7 призвали Азербайджан и Армению придерживаться мирного процесса

Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ.

Главы МИД G7 призвали Армению и Азербайджан придерживаться мирного процесса на основании принципов неприменения силы и неприкосновенности границ.

Как сообщает Report , об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "семерки" по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

"Мы призываем Армению и Азербайджан оставаться полностью приверженными мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", - говорится в тексте документа.

Страны "семерки" подчеркнули, что дальнейшая эскалация ситуации в регионе была бы неприемлема и выразили готовность содействовать дальнейшим конструктивным контактам на всех уровнях, особенно в рамках установленных переговорных рамок, предоставленных ЕС и США.