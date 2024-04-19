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Страны G7 предупредили Иран о последствиях в случае передачи РФ баллистических ракет

Страны G7 предупредили Иран о последствиях в случае передачи РФ баллистических ракет Передача Ираном баллистических ракет России повлечет за собой быструю и скоординированную реакцию стран Группы семи (G7).
Другие страны
19 апреля 2024 г. 14:50
Страны G7 предупредили Иран о последствиях в случае передачи РФ баллистических ракет

Передача Ираном баллистических ракет России повлечет за собой быструю и скоординированную реакцию стран Группы семи (G7).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран "семерки" по завершении их трехдневной встречи на острове Капри.

"Мы призываем Иран прекратить поддержку военных действий, которые Россия ведет в Украине. Какие-либо шаги Ирана по передаче баллистических ракет или родственных технологий России станут фактическим и существенным обострением, за которым последует наша быстрая и скоординированная реакция, включающая принятие новых и жестких мер против Ирана", - говорится в документе.

Страны G7 также призвали Иран отказаться от поддержки палестинского движения ХАМАС и дальнейших дестабилизирующих действий: "Мы призываем Иран воздержаться от оказания поддержки ХАМАС и дальнейших действий, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем Востоке, включая поддержку ливанской "Хезболлах".

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