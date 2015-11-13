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    ​США приветствуют перевод Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест

    США рассматривают как позитивный шаг сегодняшнее решение бакинского апелляционного суда

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ США приветствуют перевод азербайджанского правозащитника Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест.

    Как передает Report, об этом заявил представитель госдепартамента Джон Кирби.

    "США рассматривают как позитивный шаг сегодняшнее решение (от 12 ноября. - ред) бакинского апелляционного суда перевести правозащитника и историка Арифа Юнуса из тюрьмы под домашний арест по гуманитарным соображениям", — сказал Кирби.

    Ранее бакинский суд приговорил директора Института мира и демократии Лейлу Юнус к 8,5 годам лишения свободы, а ее мужа Арифа Юнуса — к 7 годам. Супругов обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и уклонении от налогов.

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