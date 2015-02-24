Сенат штата Нью-Мексико США: Толерантность в Азербайджане является примером для всего мира

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На прошедшем 23 февраля в Сенате американского штата Нью-Мексико пленарном заседании была принята резолюция, в которой одобряется существующая в Азербайджане атмосфера толерантности.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

После принятия резолюции ее копию вручили присутствующему на пленарном заседании генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

Выступивший Н.Агаев поблагодарил членов Сената за принятие столь важного документа и отметил, что модель толерантности в Азербайджане является образцовой для всего мира.

В единогласно принятом сенаторами штата документе говорится об исторических традициях толерантности в Азербайджане, о том, что еще с древних времен проживающие здесь представители различных вероисповеданий, в том числе мусульмане, евреи и христиане, живут в условиях мира и спокойствия.

Далее в резолюции отмечается, что в то время, когда в мире растет религиозный радикализм, терроризм, нетерпимость и ксенофобия, Азербайджан со своей уникальной практикой толерантности, представляет собой успешную модель для международной общественности. В документе также говорится, что руководство Азербайджана всячески поддерживает данные процессы и играет важную роль в развитии прогрессивной среды.

Особое значение в документе уделяется предстоящему в мае 2015 года в Азербайджане III Всемирному форуму межкультурного диалога, и говорится, что США должны поддерживать толерантность и внедрять во всем мире азербайджанскую модель.

В резолюции также говорится, что копии документов будут отосланы президенту США, госсекретарю, в Конгресс США и представляющим Нью-Мексико в Конгрессе сенаторам и конгрессменам.