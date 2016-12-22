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    Председатели парламентов Азербайджана и Кыргызстана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Огтай Асадов поздравил кыргызского коллегу с успешным проведением референдума

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Баку для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстан Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на АКИpress, участники встречи обсудили нынешнее состояние кыргызско-азербайджанского сотрудничества, а также вопросы развития партнерства сторон в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как подчеркнул спикер, открытие нового здания Секретариата ТюркПА создаст условия для укрепления связей и будет мостом дружбы между братскими народами.

    "Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в рамках укрепления межпарламентских связей", - добавил он.

    В свою очередь председатель Милли Меджлиса поздравил спикера с успешным проведением референдума, а также подчеркнул необходимость усиления межпарламентского сотрудничества, которое будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами.

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