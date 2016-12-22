Председатели парламентов Азербайджана и Кыргызстана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Баку для участия в официальном открытии нового здания Секретариата ТюркПА спикер Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстан Чыныбай Турсунбеков встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Как сообщает Report со ссылкой на АКИpress, участники встречи обсудили нынешнее состояние кыргызско-азербайджанского сотрудничества, а также вопросы развития партнерства сторон в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как подчеркнул спикер, открытие нового здания Секретариата ТюркПА создаст условия для укрепления связей и будет мостом дружбы между братскими народами.

"Кыргызстан заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном, в частности, в рамках укрепления межпарламентских связей", - добавил он.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса поздравил спикера с успешным проведением референдума, а также подчеркнул необходимость усиления межпарламентского сотрудничества, которое будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами.