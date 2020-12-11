Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана

11 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

11 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава Узбекского государства сердечно поздравил Президента Азербайджана с завершением военных действий в Нагорном Карабахе, пожелал мира и процветания дружественному народу братской страны. Главы государств выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

С глубоким удовлетворением было отмечено, что взаимная поддержка, оказанная в непростой период пандемии, еще раз продемонстрировала многовековую дружбу и стратегический характер сотрудничества двух государств.

Главы государств подчеркнули важность активного продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и в других секторах. Стороны подтвердили готовность продолжить интенсивные межрегиональный и культурно-гуманитарный обмены.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.