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Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана 11 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
11 декабря 2020 г. 20:23
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Узбекистана

11 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава Узбекского государства сердечно поздравил Президента Азербайджана с завершением военных действий в Нагорном Карабахе, пожелал мира и процветания дружественному народу братской страны. Главы государств выразили надежду на обеспечение безопасности и стабильности во всем регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития узбекско-азербайджанских многоплановых отношений.

С глубоким удовлетворением было отмечено, что взаимная поддержка, оказанная в непростой период пандемии, еще раз продемонстрировала многовековую дружбу и стратегический характер сотрудничества двух государств.

Главы государств подчеркнули важность активного продвижения совместных программ и проектов, направленных на наращивание объемов взаимной торговли, расширение кооперации ведущих предприятий в промышленности и сельском хозяйстве, в области энергетики, транспорта и логистики, туризма и в других секторах. Стороны подтвердили готовность продолжить интенсивные межрегиональный и культурно-гуманитарный обмены.

В ходе беседы Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев договорились поддерживать тесный диалог в рамках глобальных и региональных структур, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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