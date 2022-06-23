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Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Франции

Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Франции 21 июня в столице Франции Париже состоялись двусторонние политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство Европы и иностранных дел Франции.
Внешняя политика
23 июня 2022 г. 17:18
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Франции

21 июня в столице Франции Париже состоялись двусторонние политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство Европы и иностранных дел Франции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, французскую - директор Управления континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Фредерик Мондолони.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, региональные вопросы, отношения Азербайджана с европейскими государствами и Европейским Союзом. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с текущей ситуацией в регионе, выполнением трехсторонних заявлений, нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Azerbaijan, France hold political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Fransa XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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