Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Франции

21 июня в столице Франции Париже состоялись двусторонние политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство Европы и иностранных дел Франции.

21 июня в столице Франции Париже состоялись двусторонние политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерство Европы и иностранных дел Франции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, французскую - директор Управления континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Фредерик Мондолони.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, региональные вопросы, отношения Азербайджана с европейскими государствами и Европейским Союзом. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с текущей ситуацией в регионе, выполнением трехсторонних заявлений, нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.