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    Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

    Эльмар Мамедъяров принял министра обороны Грузии

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с министром обороны Грузии Леваном Изория.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече Э.Мамедъяров заявил о развитии дружественного и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, совпадении взглядов двух стран по региональным вопросам. Кроме того, было отмечено о наличии взаимовыгодного сотрудничества.

    Выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан, Л.Изориа заявил, что его встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень интересной и полезной. Заявив о важности стратегического партнерства и дружбы для стабильности региона, министр подчеркнул о наличии программы всесторонней деятельности и обширных связях между двумя странами в сфере обороны.

    Министр также заявил о проведении в скором времени на уровне министров обороны пятой встречи, затронув военное сотрудничества на трехсторонней основе - Азербайджан, Грузия и Турция.

    Здесь также затронули представляющие взаимный интерес вопросы. 

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