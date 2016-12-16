Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече Э.Мамедъяров заявил о развитии дружественного и стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, совпадении взглядов двух стран по региональным вопросам. Кроме того, было отмечено о наличии взаимовыгодного сотрудничества.

Выразив удовлетворение первым визитом в Азербайджан, Л.Изориа заявил, что его встреча с президентом Ильхамом Алиевым была очень интересной и полезной. Заявив о важности стратегического партнерства и дружбы для стабильности региона, министр подчеркнул о наличии программы всесторонней деятельности и обширных связях между двумя странами в сфере обороны.

Министр также заявил о проведении в скором времени на уровне министров обороны пятой встречи, затронув военное сотрудничества на трехсторонней основе - Азербайджан, Грузия и Турция.

Здесь также затронули представляющие взаимный интерес вопросы.