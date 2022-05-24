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Состоялась первая встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Состоялась первая встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы 24 мая 2022 года в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран на азербайджано-армянской государственной границе состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шах
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 19:20
Состоялась первая встреча комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

24 мая 2022 года в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран на азербайджано-армянской государственной границе состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна в формате Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны подтвердили готовность работать в рамках комиссии по делимитации. Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссии.

Стороны договорились о целесообразности проведения очередных заседаний комиссии в разных местах. Достигнута договоренность о проведении второй встречи в рамках комиссии в Москве, а третьей - в Брюсселе.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia hold first meeting in format of Commission on Border Delimitation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk görüşü keçirilib

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