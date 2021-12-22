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Эксперт: В 2022 году ожидается серьезный рывок в азербайджано-российских отношениях

Эксперт: В 2022 году ожидается серьезный рывок в азербайджано-российских отношениях Опыт руководства президента Ильхама Алиева дает возможность работать на перспективу и получать положительный результат.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 13:28
Эксперт: В 2022 году ожидается серьезный рывок в азербайджано-российских отношениях

Опыт руководства президента Ильхама Алиева дает возможность работать на перспективу и получать положительный результат.

Как передает Report, об этом сказал российский политолог, Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в ходе онлайн круглого стола, посвященного итогам года в российско-азербайджанских отношениях и роли президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана.

Он напомнил, что в 2020 году Азербайджан "достиг прекрасных результатов, победив в войне и восстановив свою территориальную целостность". При этом, по его словам, не стоит ожидать, что все вопросы, связанные с постконфликтной ситуацией, будут решены сразу: создание единых логистических связей, открытие Зангезурского коридора и выполнение других пунктов соглашения займет время.

По его мнению, в 2022 году ожидается серьезный рывок в азербайджано-российских отношениях.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Gələn il Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində böyük irəliləyiş gözlənilir"

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