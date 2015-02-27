Содокладчики ПАСЕ посетят Азербайджан на следующей неделе

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Педро Аграмунт и Тадеуш Ивински посетят Баку 2-3 марта. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, содокладчики проведут в Баку ряд встреч с официальными лицами, представителями гражданского общества, на которых обсудят вопрос выполнения Азербайджаном обязательств в Совете Европы.

Напомним, польский депутат Т.Ивински был избран содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану 29 января в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. На этом посту он сменил Джозефа Дебоно Грех (Мальта). Это первый визит Т.Ивински в Азербайджан в качестве содокладчика.