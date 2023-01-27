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СМИ: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские спецслужбы

СМИ: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские спецслужбы За террористическим актом против посольства Азербайджана в Иране стоят иранские спецслужбы.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:06
СМИ: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские спецслужбы

За террористическим актом против посольства Азербайджана в Иране стоят иранские спецслужбы.

Как сообщает Report, об этом пишет Caliber cо ссылкой на достоверные источники.

"Сначала иранская сторона, пытаясь замести следы и создать отвлекающий информационный шум, делает вбросы о якобы "армянском следе", что в данном случае является откровенной ложью и попыткой ввести азербайджанскую общественность в заблуждение.

Следующая версия, на которую сделала ставку иранская пропаганда: якобы, иранец Ясин Гусейнзаде пришел с двумя детьми "высвободить жену", которая якобы почему-то удерживалась на территории посольства. Это также является чистой воды выдумкой и дешевой попыткой представить спланированный иранскими же спецслужбами теракт в качестве бытового преступления", отмечает издание, добавив, что целью теракта иранских спецслужб был расстрел всех без исключения сотрудников посольства Азербайджана, находившихся на тот момент в здании.

"Благодаря отваге охранной службы посольства, ценой отдавшего свою жизнь шехида, не произошла еще бОльшая трагедия", отмечает Caliber.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке Media: Iranian special services stand behind attack on Azerbaijani embassy - VIDEO
Версия на азербайджанском языке KİV: “Azərbaycan səfirliyinə hücumun arxasında İranın xüsusi xidmət orqanları dayanır”

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