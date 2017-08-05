Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие в инаугурации Хасана Рухани

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отбудет сегодня в Исламскую Республику Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Сообщается, что целью визита является участие на назначенной на 6 августа в Тегеране конференции "Исламская солидарность на примере ирано-азербайджанской дружбы", организуемой совместно Госкомитетом по работе с религиозными структурами Азербайджана, Организацией по культурным и религиозным связям Ирана и Международной ассамблеей по сближению исламских течений.

В рамках объявленного президентом Ильхамом Алиевым года Исламской солидарности вслед за проведенными в Баку, России, Финляндии мероприятиями на конференции в Тегеране примет участие делегация из представителей Милли Меджлиса Азербайджана, деятелей науки и религии.

В рамках визита в Иран председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде примет участие на церемонии инаугурации президента ИРИ Хасана Рухани.