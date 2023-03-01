Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану

В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану.

В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я думаю, что сегодняшняя наша встреча, наше участие в Движении неприсоединения, я особо хочу сказать и отметить, что авторитет этой организации под председательством Азербайджана, под Вашим чутким председательством повысился. Специальная резолюция Организации Объединенных Наций по вакцине вышла, есть парламентская составляющая, молодежная составляющая. Я думаю, что это - историческое председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Все государства ощутили тот задор, тот настрой. В такое сложное время поднять уровень этой организации - это посильно только Азербайджану", - отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.