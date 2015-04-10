Сенат Вашингтона принял резолюцию в поддержку Азербайджана - ВИДЕО

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сенат американского штата Вашингтон на пленарном заседании 9 апреля принял резолюцию с выражением сильной поддержки Азербайджану. Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Резолюция была представлена генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву, который принимал участие в пленарном заседании.

До принятия резолюции различные сенаторы от партий республиканцев и демократов выступили с характеристикой Азербайджана как стремительно развивающейся образцовой страны, с сильными традициями толерантности, проводящей демократические реформы и являющейся важным партнером США.

В единогласно принятой сенаторами штата резолюции говорится, что в 1918 году азербайджанский народ основал первую в мусульманском мире светскую республику, и на сегодняшний день Азербайджан является сильным союзником и партнером США. Отмечается, что Азербайджан и США тесно сотрудничают в сферах энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом и укрепления региональной безопасности. В документе говорится, что Азербайджан, обладающий обширными нефтегазовыми ресурсами, вносит вклад в энергетическую безопасность США и его европейских союзников, и является самым важным звеном Южного энергетического коридора, который направлен на обеспечение разветвления энергоснабжения Европы.

В резолюции отмечается, что Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, превратившись в одну из самых стремительно развивающихся стран мира и самого крупного торгового партнера США на Южном Кавказе.

Также подчеркнуто, что Азербайджан, превратившись в основного регионального партнера таких компаний, как Boeing и Microsoft, расположенных в штате Вашингтон, подписал многомиллиардные контракты, что привело к созданию десятков тысяч новых рабочих мест для американцев данного штата.

В заключении отмечается, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и США поддерживается Сенатом штата Вашингтон, и США должны еще больше укреплять отношения с такими союзниками как Азербайджан.

Это первая принятая со стороны законодательного органа Вашингтона резолюция по Азербайджану.

Отметим, что во время рабочего визита в Вашингтон генеральный консул Насими Агаев встретился с вице-губернатором штата Брэдом Оуэном, а также выступил перед членами обеих фракций Палаты представителей Вашингтона и членами фракции республиканцев Сената штата.