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Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана

Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана Посольство Саудовской Аравии направило вербальную ноту в МИД Азербайджана
Внешняя политика
15 июля 2020 г. 15:58
Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана

Посольство Саудовской Аравии выразило поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report cо ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, в вербальной ноте посольства Саудовской Аравии отмечается, что позиция Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по поводу недавней провокации о стороны Армении отражает  позицию всех мусульманских государств.

"Посольство в очередной раз подтвердило поддержку Саудовской Аравии урегулированию конфликта на основе резолюций СБ ООН и ОИС и территориальной целостности Азербайджана". - отметила Л. Абдуллаева. 

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