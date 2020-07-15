Саудовская Аравия поддержала территориальную целостность Азербайджана

Посольство Саудовской Аравии направило вербальную ноту в МИД Азербайджана

Посольство Саудовской Аравии выразило поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report cо ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву, в вербальной ноте посольства Саудовской Аравии отмечается, что позиция Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по поводу недавней провокации о стороны Армении отражает позицию всех мусульманских государств.

"Посольство в очередной раз подтвердило поддержку Саудовской Аравии урегулированию конфликта на основе резолюций СБ ООН и ОИС и территориальной целостности Азербайджана". - отметила Л. Абдуллаева.