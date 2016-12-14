Самед Сеидов принимает участие на заседании мониторингового комитета ПАСЕ в Париже

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов принимает участие на заседании мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париже.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания включено обсуждение хода второго раунда парламентских выборов в Грузии (30 октября), президентских выборов в Молдове (30 октября и 13 ноября), ситуация в Украине и пост-мониторинговый диалог с Турцией.

Очередное заседание комитета пройдет в Страсбурге 23-27 января в рамках пленарной сессии ПАСЕ.