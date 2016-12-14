 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самед Сеидов принимает участие на заседании мониторингового комитета ПАСЕ в Париже

    В повестку заседания включены вопросы по Турции, Грузии, Украине и Молдове

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов принимает участие на заседании мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Париже.

    Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания включено обсуждение хода второго раунда парламентских выборов в Грузии (30 октября), президентских выборов в Молдове (30 октября и 13 ноября), ситуация в Украине и пост-мониторинговый диалог с Турцией. 

    Очередное заседание комитета пройдет в Страсбурге 23-27 января в рамках пленарной сессии ПАСЕ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi