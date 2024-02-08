Российские СМИ: На президентских выборах в Азербайджана голосовала вся страна

В Азербайджане прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали семь кандидатов. Впервые после присоединения Карабаха и первый раз в современной истории государства президентские выборы охватили всю территорию страны, в них участвовало более ш

В Азербайджане прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали семь кандидатов. Впервые после присоединения Карабаха и первый раз в современной истории государства президентские выборы охватили всю территорию страны, в них участвовало более шести с половиной миллионов избирателей на 6 537 участках для голосования в 125 избирательных округах.

Как передает Report, "Лента.ру" подготовила репортаж, в котором рассказывается о том, почему у Ильхама Алиева объективно не могло быть достойного соперника и как прошли выборы на освобожденных территориях Азербайджана.

Конец эпохи

Указ о досрочном проведении в Азербайджане президентских выборов, которые должны были пройти в 2025 году, президент подписал в декабре 2023 года. Позднее Ильхам Алиев в беседе с журналистами объяснил такое решение несколькими причинами. По его словам, после того, как Карабах окончательно стал азербайджанским, выборы президента Республики знаменуют конец эпохи и "начало новой эры".

Он также подчеркнул, что выборы главы страны - самое важное политическое событие, поэтому они должны стать первым голосованием, которое пройдет во всем Азербайджане, включая новые территории. Кроме того, Ильхам Алиев руководит Республикой уже более 20 лет, а выборы на новом этапе развития страны, по его мнению, должны этот период подытожить.

По мнению международных экспертов, популярность Ильхама Алиева после решения карабахской проблемы, которая очень волновала азербайджанское общество, значительно увеличилась. Это подтвердили и опросы, проведенные корреспондентом "Ленты.ру" на улицах Баку за несколько дней до выборов.

Так, владелец кафе "Старый Баку" Сахиб Мамедов объяснил, почему всей семьей будет голосовать за Ильхама Алиева. По его мнению, все остальные шесть претендентов слабые, а он, сменив у руля руководства страной своего отца Гейдара Алиева, за 20 лет сумел доказать, что занимает это место по праву.

"Он проводит очень взвешенную внутреннюю и внешнюю политику, со всеми хочет дружить. Сейчас они очень хорошие друзья с Эрдоганом и с вашим Путиным, все друг друга очень хорошо понимают. И в Азербайджане это всем нравится, за исключением, может быть, тех безбашенных, кто вечно чем-то недоволен", - эмоционально рассказал он. По мнению Сахиба Мамедова, Ильхам Алиев и своим внешним видом похож на настоящего президента. И, конечно, очень важно, уверен он, что действующий президент вернул Карабах, который с 1987 года был болью всех азербайджанцев.

"Этому нет аналогии в мире, чтобы какой-то президент отвоевал свои земли, такого нет. Никто не может, а наш президент, наш верховный главнокомандующий, смог", - заявил Сахиб Мамедов.

А его партнер по бизнесу Камран Хусейнов объяснил популярность Ильхама Алиева так: "Мы будем голосовать за нашего президента, потому все у нас хорошо сейчас - нормально работаем, нормально отдыхаем. И когда его отец руководил страной, тоже было хорошо, а до него - плохо. И в том, что мы смогли вернуть Карабах и отстраиваем его заново, конечно, заслуга Ильхама Алиева".

Выбирает Карабах

Непосредственно в день выборов в составе группы российских и международных журналистов мы отправились из Баку в Карабах. Первым пунктом на нашем пути стал поселок Забух, где до начала конфликта проживали исключительно азербайджанцы. Сегодня в родное село после многолетних мытарств вернулись уже 797 человек. На месте руин, которые остались после тридцати лет конфликта с зашкаливающим градусом взаимной ненависти, за два года азербайджанские власти отстроили новый поселок. Одноэтажные домики с красной черепицей в окружении величественных гор радуют глаз. У избирательного участка, разместившегося в недавно построенной школе, наблюдается заметное оживление. Чувствуется, что для всех присутствующих, среди которых не только местные жители, но и строители, и сотрудники Агентства по разминированию, - это событие не рядовое.

Уроженцу Забуха Ильгазу Алиеву 58 лет, из которых 36 он вынужденно жил жил в Баку. Он с грустью признается, что от его старого дома, в котором его семья оставила практически все, ничего не осталось. Но сейчас, сообщил он, ему, как и всем остальным его односельчанам, азербайджанское государство построило новый дом не хуже старого, в который он переехал в августе 2023 года, и даже уже успел обзавестись хозяйством. По его словам, вопрос за кого голосовать для него не стоит:

"Конечно, только Ильхам Алиев. Нас не очень волнует внутренняя и внешняя политика, самое главное - он вернул нам родную землю".

Камиль Исмаилов родился в Забухе в 1949 оду, работал ветеринаром, занимался сельским хозяйством и, по его признанию, был абсолютно счастлив. Но в 1992 году вынужденно покинул родное село, в которое смог вернуться только через 31 год. Он рассказал, что после стольких лет отсутствия он абсолютно счастлив жить в новом доме Забухе, где, по его словам, есть для хорошей жизни все необходимое. "Жить в такой деревне и голосовать на родной земле для меня очень радостно", - признался он. Для него также нет альтернативы Ильхаму Алиеву, которому он безмерно благодарен за эту возможность.

А Закир Багиров постоянно живет в другом районе страны, но уже шесть месяцев занимается здесь разминированием территории. Он рассказал, что работы непочатый край, настолько много мин и различных взрывных устройств, по его словам, осталось после того, как армяне ушли. "Я голосовал за Ильхама, конечно, потому что он хороший и лучшего президента страны я себе не могу представить. Он проводит очень взвешенную, мудрую внутреннюю и внешнюю политику, с ним мы закрыли карабахскую проблему", - объяснил он свой выбор. Все, с кем удалось пообщаться, говорили примерно одно и тоже: Ильхам Алиев все делает правильно, он вернул нам родину.

Следующим пунктом для корреспондента издания стал город Лачын, где многие дома уцелели. Они были хорошо отреставрированы и отремонтированы, сейчас в них проживает 1 627 человек, вернувшихся на родные земли. Здесь два избирательных участка, на одном из которых голосовали преимущественно местные жители, а на другом – строители. На обоих, к удивлению, наблюдались очереди. И здесь все в один голос признавались, что пришли голосовать за Ильхама Алиева.

21-летний студент Ясен Мехтиев, предки которого жили здесь веками, родился в Баку и в Лачине до августа прошлого года никогда не был. Он рассказал, что решение вернуться на историческую родину принималось всей семьей.

"Я по-настоящему счастлив жить здесь, на родине предков, мне здесь очень нравится. Мечтаю по окончании института работать здесь учителем физкультуры в школе", - сказал он.

По его словам, за это счастье он благодарен прежде всего Ильхаму Алиеву, поэтому и голосовал за него.

Ни на одном из трех избирательных участков, которые удалось посетить группе российских журналистов, никаких нарушений замечено не было. А все избиратели как один открыто выражали поддержку Ильхаму Алиеву, благодаря его за возможность вернуться на Родину и за новые дома.

Более 90 тысяч наблюдателей обеспечивали легитимность выборов.

На следующий после выборов день ЦИК Азербайджана объявил, что победу на выборах президента страны в пятый раз одержал Ильхам Алиев, набрав 92,1% голосов избирателей при явке 76,73% (на прошлых выборах явка составила 74%).

Небо Карабаха и Шуши украсил салют. Люди в праздничном настроении любовались фейерверком, озарившим город.