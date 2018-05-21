Рабочая группа по правовому статусу Каспия соберется на днях в Астане

© Report

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Очередное заседание Специальной рабочей группы (СРГ) по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств состоится 21-24 мая в Астане (Казахстан).

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Сообщается, что в связи с этим в Астане с визитом находится делегация во главе с руководителем Специальной рабочей группы с азербайджанской стороны, заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

В ходе заседания наряду с проектом Конвенции также обсудят другие документы, имеющие отношение к 5-му саммиту глав прикаспийских государств.

В рамках визита также планируется провести двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Казахстана.