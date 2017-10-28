Проект из Азербайджана стал лауреатом конкурса "Хрустальные весы правосудия" Совета Европы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Названы государства-победители конкурса "Хрустальные весы правосудия".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Совета Европы, четыре самых прогрессивных проекта Европы в юстиции и судебной системе, были награждены со стороны СЕ.

Среди стран, удостоенных этой авторитетной награды, есть и Азербайджан, имеющий достижения в сфере судебной системы. На конкурсе Азербайджан принял участие с проектом под названием "Пульс суда: Революция в управлении", являющимся составной частью электронного суда Судебно-правового совета Азербайджана. Данный проект был высоко оценен европейскими экспертами. Другие три проекта были представлены Норвегией, Болгарией и Италией.

Отметим, что конкурс "Хрустальные весы правосудия", состоявшийся 27 октября в преддверии празднования Дня юстиции Европы, проводится со стороны Совета Европы с 2005 года и в рамках этого конкурса отбираются и награждаются самые передовые и эффективные практики, связанные с деятельностью юстиции и судебной системы в 47 государствах-членах Совета Европы.