В Турции решат вопрос нелегально проживающих азербайджанцев - ЭКСКЛЮЗИВ

Мы в курсе вопроса легализации правового статуса азербайджанцев, проживающих в Турции без документов, и работаем над этим.

Об этом турецкому бюро Report сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, вопрос будет решен: "Мы в курсе вопроса и работаем над этим в рамках общей миграционной политики правительства Турции. Азербайджанцы - наши братья. У них нет повода для беспокойства. Вопрос будет решен в ближайшее время".

Вопрос легализации правового статуса незаконно проживающих в Турции, в частности, в Стамбуле, азербайджанцев давно стоит на повестке дня. В связи с этим была создана рабочая группа Госкомитета по работе с диаспорой в целях урегулирования вопроса с азербайджанцами численностью примерно тысяча человек, иммигрировавшими в Турцию в 1990-х годах.

В то же время Управление по вопросам миграции Турции заявило, что с 2020 года регистрация граждан тюркоязычных стран, прибывших в страну по туристической визе, продлеваться не будет. В связи с этим будут применяться новые правила. Азербайджанские семьи, проживающие в Турции без каких-либо документов, очень обеспокоены неопределенностью, которая ожидает их в 2020 году.

Вусала Аббасова