Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиева по случаю Дня Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления и теплые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

В Узбекистане с большим вниманием наблюдают за проводимой под Вашим руководством политикой реформ и преобразований, нацеленных на использование широкого потенциала Азербайджана, повышение благосостояния народа и укрепление авторитета страны на международной арене.

Убежден, что традиционно дружественные узбекско-азербайджанские отношения, основанные на твердых и незыблемых принципах взаимопонимания, доверия и уважения, будут и впредь поступательно развиваться в интересах и на благо наших стран и народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и всяческих успехов, а братскому азербайджанскому народу – мира и дальнейшего процветания".