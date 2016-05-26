 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Узбекистана поздравил Ильхама Алиева

    Примите искренние поздравления и теплые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов направил поздравительное послание президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиева по случаю Дня Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите искренние поздравления и теплые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

    В Узбекистане с большим вниманием наблюдают за проводимой под Вашим руководством политикой реформ и преобразований, нацеленных на использование широкого потенциала Азербайджана, повышение благосостояния народа и укрепление авторитета страны на международной арене.

    Убежден, что традиционно дружественные узбекско-азербайджанские отношения, основанные на твердых и незыблемых принципах взаимопонимания, доверия и уважения, будут и впредь поступательно развиваться в интересах и на благо наших стран и народов.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и всяческих успехов, а братскому азербайджанскому народу – мира и дальнейшего процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi