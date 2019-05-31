Президент Туркменистана: Мы активно работаем с Азербайджаном

Туркменистан активно работает с Азербайджаном над эффективным соединением регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей.

Как передает Report со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана, об этом заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на проходящем в Ашхабаде заседании Совета глав правительств стран СНГ.

"По сути, формируется разветвлённая, интегрированная транспортная сеть, охватывающая огромное континентальное пространство. В такой конфигурации участие стран Содружества является естественным и выгодным. Оно также вписывается в логику обеспечения законных интересов государств СНГ, не имеющих прямого выхода к морю. Вместе с Азербайджаном мы активно работаем над эффективным соединением регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей",- сказал он.

Отмечая в целом ключевую роль Каспийского моря в контексте евразийского экономического взаимодействия, глава Туркменистана подчеркнул, что "Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ. Этим продиктована инициатива туркменской стороны о созыве Первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в городе Туркменбаши 12 августа нынешнего года".

Пользуясь случаем, глава Туркменистана пригласил делегации всех стран СНГ принять в нём участие.