​Президент Турции встретился с Рамилем Гасановым

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Реджеп Таййиб Эрдоган принял Генерального секретаря этой организации Рамиля Гасанова. Как сообщает Report со ссылкой на "АзерТАдж", Р.Гасанов проинформировал председателя ССТГ о направлениях деятельности организации и подготовительной работе к V саммиту организации, которая пройдет в 2015 году в Астане. Он также отметил, что на очередной саммит приглашены главы и тех государств, которые не являются членами данной организации. Р.Т. Эрдоган отметил, что усиление организации ССТГ является хорошим стимулом укрепления позиций этих стран на международной арене. Глава турецкого государства высоко оценил налаживание тесных контактов ССТГ с Организацией объединенных наций и Организацией исламского сотрудничества, а также открытие в Киеве первого представительства.

Затем Генеральный секретарь Р.Гасанов вручил Р.Т. Эрдогану флаг организации ССТГ.