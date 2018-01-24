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    Президент Румынии встретился с послами иностранных государств

    На традиционной встрече принял участие и посол Азербайджана Фарид Абдинбеков

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Румынии Клаус Йоханнис провел встречу с аккредитованными в Бухаресте послами иностранных государств, а также представителями международных организаций.

    Как сообщает западное бюро Report, президент оповестил дипломатов об успехах, достигнутых его страной, в том числе о предстоящих проектах и планах.

    Глава румынского государства также рассказал о направлениях во внешней политики его страны. Он отметил, что как и в прошлые годы, в этом году также в приоритете будет продолжение стратегического сотрудничество с США, укрепление связей с ЕС и НАТО. К. Йоханнис, добавил, что необходимое внимание будет уделяться и налаживанию отношений с партнерами из Кавказа и Центральной Азии.

    На традиционной встрече, проводимой в президентской резиденции Котрочен в Бухаресте, принял участие и посол Азербайджана в Румынии Фарид Абдинбеков.   

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