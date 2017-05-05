Президент ПА ОБСЕ планирует посетить Азербайджан осенью

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристина Муттонен посетит Азербайджан, скорее всего, после летней сессии ПА ОБСЕ, вероятнее всего, осенью.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, ожидалось прибытие К. Муттонен до сессии, однако это не представилось возможным. По словам Б. Мурадовой, в настоящее время ведется работа над датой визита.

Отметим, летняя сессия ПА ОБСЕ состоится в этом году 5-9 июля в Минске.