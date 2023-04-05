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Президент: Основа братских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном была заложена в начале 1990-х годов

Президент: Основа братских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном была заложена в начале 1990-х годов Хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за доброе отношение к памяти моего отца Гейдара Алиева, который вместе с Эмомали Шарифовичем Рахмоном стоял у истоков формирования межгосударственных отношений между нашими странами, и они, по сущест
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:11
Президент: Основа братских отношений между Азербайджаном и Таджикистаном была заложена в начале 1990-х годов

Хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана за доброе отношение к памяти моего отца Гейдара Алиева, который вместе с Эмомали Шарифовичем Рахмоном стоял у истоков формирования межгосударственных отношений между нашими странами, и они, по существу, заложили основу этих отношений.

Как передает Report об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава государства отметил: «Сегодня успешное развитие братских отношений между нашими странами – это результат именно той деятельности в начале 1990-х годов, когда и Таджикистан, и Азербайджан испытывали большие трудности, когда была нарушена общественно-политическая стабильность в наших странах, и в Таджикистане, и в Азербайджане, к сожалению, происходила гражданская война, самая ужасная война – это братоубийственная война. И президент Рахмон, и президент Алиев каждый в своей стране сделали все для того, чтобы перевернуть страницу кровопролития и поставить наши страны на рельсы развития. И это удалось».

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Tacikistan arasında qardaşlıq münasibətlərinin əsası 1990-cı illərin əvvəllərində qoyulub"

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