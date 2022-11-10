О нас

Президент: Мы очень ценим отношение братского узбекского народа к восстановлению Азербайджаном справедливости

Президент: Мы очень ценим отношение братского узбекского народа к восстановлению Азербайджаном справедливости Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость.
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 20:22
Президент: Мы очень ценим отношение братского узбекского народа к восстановлению Азербайджаном справедливости
Ильхам Алиев

Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 10 ноября в Самарканде.

"В первую очередь, хочу выразить благодарность за приглашение и за гостеприимство. Я очень рад вновь побывать в Самарканде. Хочу выразить благодарность за поздравление в связи с Победой Азербайджана в Отечественной войне. Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после. И конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территорий, и мы это очень высоко ценим, и, как мы с Вами только что обменялись информацией, строительство уже началось. Это будет школа, символизирующая братство наших народов", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qardaş özbək xalqının Azərbaycanın ədaləti bərpa etməsinə münasibətini çox yüksək qiymətləndiririk"

Другие новости из категории

Глава Узбекистана: В Самарканде пройдет первый саммит тюркских государств под новым названием
Глава Узбекистана: В Самарканде пройдет первый саммит тюркских государств под новым названием
10 ноября 2022 г. 20:14
Шавкат Мирзиёев: Азербайджано-узбекские отношения имеют стратегическое значение
Шавкат Мирзиёев: Азербайджано-узбекские отношения имеют стратегическое значение
10 ноября 2022 г. 20:06
Ильхам Алиев: Самарканд стал важным международным политическим центром
Ильхам Алиев: Самарканд стал важным международным политическим центром
10 ноября 2022 г. 19:57
В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана
ФотоВ Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана
10 ноября 2022 г. 17:26
Коротченко: Азербайджан быстро и умело восстанавливает свои освобожденные территории
Коротченко: Азербайджан быстро и умело восстанавливает свои освобожденные территории
10 ноября 2022 г. 16:29
Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных
Петиция азербайджанцев в Сенат Франции стала одной из самых резонансных
10 ноября 2022 г. 15:05
Посол Азербайджана выступил в корейском университете
Посол Азербайджана выступил в корейском университете
10 ноября 2022 г. 15:00
Чавушоглу: Организация тюркских государств укрепляет сотрудничество
ФотоЧавушоглу: Организация тюркских государств укрепляет сотрудничество
10 ноября 2022 г. 13:43
Президент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан
10 ноября 2022 г. 13:18
Назначен новый посол Франции в Азербайджане
Назначен новый посол Франции в Азербайджане
10 ноября 2022 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi