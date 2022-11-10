Президент: Мы очень ценим отношение братского узбекского народа к восстановлению Азербайджаном справедливости

Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость.

Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым 10 ноября в Самарканде.

"В первую очередь, хочу выразить благодарность за приглашение и за гостеприимство. Я очень рад вновь побывать в Самарканде. Хочу выразить благодарность за поздравление в связи с Победой Азербайджана в Отечественной войне. Мы очень ценим отношение братского узбекского народа, Ваше лично к нам, к нашей стране и к тому, что Азербайджан восстановил справедливость. И во время войны мы чувствовали поддержку, и после. И конечно же, еще раз хочу выразить благодарность за инициативу построить школу в освобожденном от оккупации городе Физули. Это первый иностранный вклад, помощь в деле восстановления территорий, и мы это очень высоко ценим, и, как мы с Вами только что обменялись информацией, строительство уже началось. Это будет школа, символизирующая братство наших народов", - сказал глава государства.