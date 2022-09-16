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Президент: Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной

Президент: Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной "Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной".
Внешняя политика
16 сентября 2022 г. 20:19
Президент: Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной

"Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде.

"Сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Но, конечно, мы подробно это обсудим. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - добавил президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: "We will spare no effort to ensure stability in the Caucasus"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, Qafqazda vəziyyət sabit olsun"

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