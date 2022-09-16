Президент: Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной

Президент: Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной

"Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной".

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"Мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде. "Сейчас главное – не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по транспортным коммуникациям, в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Но, конечно, мы подробно это обсудим. Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после Второй карабахской войны, и мы будем делать все, для того чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - добавил президент. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook