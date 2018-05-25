Президент Ирака поздравил Президента Ильхама Алиева

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Ирак Фуад Масум поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый господин Президент, от имени Правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

Пользуясь случаем, еще раз подчеркиваю желание Республики Ирак развивать и укреплять связи между нашими странами в различных сферах в интересах наших народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам постоянных успехов и крепкого здоровья, а дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса".