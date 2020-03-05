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Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии

Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии

5 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, в том числе в военной области. Было подчеркнуто значение крупных энергетических проектов с совместным участием наших стран, отмечена важность успешной реализации Южного газового коридора.

В ходе беседы было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество и инвестирование между Азербайджаном и Грузией вносят вклад в развитие наших связей.

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