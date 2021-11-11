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Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP

Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP 11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP Бернарда Луни.
Внешняя политика
11 ноября 2021 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора BP

11 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора британской компании BP Бернарда Луни.

Как сообщает Report, глава BP Луни поздравил президента Азербайджана с успехами, достигнутыми Азербайджаном за период, прошедший с их последней встречи.

Поблагодарив, президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Бернарда Луни с совместными успехами достигнутыми в создании Южного газового коридора и еще раз подчеркнул, что этот проект был реализован в результате совместных усилий Азербайджана и компании BP.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev BP qrupunun baş icraçı direktorunu qəbul edib

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