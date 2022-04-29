Президент Ильхам Алиев: Пока мы не видим негативного влияния санкций на торговлю с Россией

Азербайджан пока не ощущает негативного влияния на торговлю с Россией антироссийских санкций.

Азербайджан пока не ощущает негативного влияния на торговлю с Россией антироссийских санкций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Но мы не знаем, как будут развиваться события, что произойдет в ближайшие полгода или год, если санкции сохранятся", - отметил президент Ильхам Алиев. Но в условиях санкций в отношении РФ нужно понять, что будет - в торговле, денежных переводах.

"Для наших фермеров российский рынок является единственным крупным рынком, а для российских производителей азербайджанский рынок также имеет большое значение", - сказал президент Азербайджана, отвечая на вопрос участников форума.

"С ситуацией, когда введены санкции, нам нужно посмотреть, каково будет их практическое воздействие. Вы можете себе представить, что у нас сейчас есть две страны, находящиеся под санкциями, два наших соседа – Иран и Россия, и это очень сложная ситуация.

Нам нужно посмотреть, какими будут решения на предстоящий период. Но наши торговые отношения с Россией довольно диверсифицированы: они охватывают сельское хозяйство, услуги, инвестиции - небольшие объемы, но все же. И много компаний, которые здесь работают. И, конечно, азербайджанская община в России очень большая, и они также вносят свой вклад в рост товарооборота", - рассказал президент Ильхам Алиев.