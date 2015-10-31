Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования ​Владимиру Путину

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко опечален известием о крушении российского пассажирского самолета "Airbus-321", приведшем к многочисленным человеческим жертвам.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".