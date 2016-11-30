Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в общежитии для учащихся в районе Аладаг провинции Адана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым".