Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Report, в послании говорится:
"Уважаемый господин президент,
Дорогой Брат,
Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в общежитии для учащихся в районе Аладаг провинции Адана.
Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым".
News DepartmentАвтор новости
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