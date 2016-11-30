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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

    Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и раненых

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как передает Report, в  послании говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Дорогой Брат,

    Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в общежитии для учащихся в районе Аладаг провинции Адана.

    Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым".

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