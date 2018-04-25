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    Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне

    © Azertag

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Анкаре президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Исмаилом Кахраманом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, на встрече были обсуждены связи между двумя странами.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что связи между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне: 

    "В мире нет других двух государств с такими отношениями. Турция и Азербайджан сегодня сотрудничают как в двустороннем, так и многостороннем форматах".

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