Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции - ДОПОЛНЕНО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Николаоса Канеллоса.

Как сообщает Report, посол Николаос Канеллос обошел строй почетного караула.

Николаос Канеллос вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах греко-азербайджанских связей, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в области энергетики и ростом товарооборота.