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    Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции - ДОПОЛНЕНО

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах греко-азербайджанских связей

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в нашей стране Николаоса Канеллоса.

    Как сообщает Report, посол Николаос Канеллос обошел строй почетного караула.

    Николаос Канеллос вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

    Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах греко-азербайджанских связей, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством в области энергетики и ростом товарооборота.

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