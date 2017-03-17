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    Президент Ильхам Алиев поздравил венгерского коллегу

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Венгрии

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Венгрии.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути динамичного и всестороннего развития традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, нашего стратегического партнерства.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Венгрии".

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