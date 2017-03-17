Президент Ильхам Алиев поздравил венгерского коллегу

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Венгрии Яношу Адеру.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Венгрии.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути динамичного и всестороннего развития традиционных дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, нашего стратегического партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Венгрии".