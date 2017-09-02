Президент Ильхам Алиев поздравил Капитанов-Регентов Сaн-Maрино

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-Регентам Республики Сaн-Maрино их превосходительствам Мимме Дзаволи и Ванессе Д’Aмброзио.

Как сообщает Report в письме говорится:

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания".