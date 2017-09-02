 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил Капитанов-Регентов Сaн-Maрино

    B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Капитанам-Регентам Республики Сaн-Maрино их превосходительствам Мимме Дзаволи и Ванессе Д’Aмброзио.

    Как сообщает Report в письме говорится:

    "Ваши превосходительства,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

    B этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, а дружественному народу Сан-Марино желаю постоянного благополучия и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi