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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Палестины

    Письмо направлено по случаю Дня провозглашения Государства Палестина

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем провозглашения Государства Палестина.

    Уверен, что азербайджано-палестинские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Палестины - мира и благополучия".

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