Президент Ильхам Алиев поздравил главу государства Палестины

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем провозглашения Государства Палестина.

Уверен, что азербайджано-палестинские отношения и впредь будут развиваться и укрепляться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Палестины - мира и благополучия".