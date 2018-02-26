Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканской Республики

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики – Днем независимости.
B столь знамeнательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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