Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканской Республики

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики – Днем независимости.

B столь знамeнательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".