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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Доминиканской Республики

    Письмо направлено по случаю национального праздника Доминиканской Республики – Дня независимости

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики – Днем независимости.

    B столь знамeнательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".

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