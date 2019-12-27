Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы.
В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!"
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