Президент Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о гибели людей в результате крушения самолета близ города Алматы.

В связи с этой трагедией лично от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших соболезнование, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!"