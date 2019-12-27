​Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома Алма-Аты

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении воздушной гавани.

"Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы", - следует из сообщения.

По данным комитета гражданской авиации Казахтана, погибли семь человек.