Президент Азербайджана принял заместителя премьер-министра России

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

Как сообщает Report, глава государства, отметив, что связи между Россией и Азербайджаном успешно и динамично развиваются, сказал, что визит заместителя премьер-министра Российской Федерации в Азербайджан является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз рассмотреть вопросы, связанные с повесткой дня двусторонних отношений между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев особо оценил роль Дмитрия Рогозина, как сопредседателя совместной Азербайджано-Российской межправительственной комиссии, в развитии двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Коснувшись деятельности нашей страны в межправительственной совместной комиссии, глава государства подчеркнул, что азербайджанская сторона также прилагает все усилия для дальнейшего улучшения отношений между двумя странами. Констатировав, что результаты, достигнутые в этом направлении в условиях наблюдаемого в мире экономического кризиса, являются достаточно положительными, президент Ильхам Алиев сказал, что для дальнейшего повышения существующего потенциала есть хорошие возможности. Отметив, что наше сотрудничество обладает широким спектром, охватывает все направления двусторонних связей, в том числе внешнюю политику, экономику, социальную и гуманитарную и другие сферы, глава государства сказал, что торгово-экономические связи превратились в одно из важных направлений наших отношений. Выразив уверенность в дальнейшем увеличении потенциала в этой области, президент Ильхам Алиев отметил значение нынешней встречи с точки зрения рассмотрения результатов проделанной работы и планирования предстоящих шагов.

Заместитель премьер-министра Российской Федерации Дмитрий Рогозин подчеркнул значение заседаний межправительственной совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией в торгово-экономической, культурной, образовательной и других сферах с точки зрения развития нашего сотрудничества. Отметив, что такие встречи приносят хорошие результаты с точки зрения осуществления контроля за проводимой работой и достигнутыми договоренностями, Дмитрий Рогозин отметил, что в настоящее время между двумя странами ведутся обсуждения в связи с совместным проектом в области машиностроения, который может представлять интерес и перспективу для России и Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами.