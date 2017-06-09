Президент Азербайджана поздравил королеву Великобритании

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана хочу передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Вашего рождения.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного процветания и благополучия".