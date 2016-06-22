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    ​Президент Азербайджана поздравил Великого Герцога Люксембурга

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Великому Герцогу Люксембурга Анри.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня рождения Великого Герцога.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга – постоянного благополучия и процветания".

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