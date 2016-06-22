​Президент Азербайджана поздравил Великого Герцога Люксембурга

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Великому Герцогу Люксембурга Анри.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня рождения Великого Герцога.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Люксембурга – постоянного благополучия и процветания".