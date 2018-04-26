 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана поздравил глав ЮАР и Сьерра-Леоне

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Maтамеле Сирилу Рамафосе.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и процветания".

    Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био.

    В тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Сьерра-Леоне и национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в предстоящей деятельности, Вашему народу - мира и прогресса".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi